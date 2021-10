La 2e réunion ministérielle UA-UE se déroule ce mardi à Kigali.

Sécurité, gouvernance, migration, investissements dans le développement durable du continent, Coronavirus sont au coeur des discussions.

Cette rencontre se déroule avant un Sommet Europe-Afrique prévu à Bruxelles en 2022 si la pandémie ne vient pas bousculer le calendrier.

‘L’Afrique et l’Europe sont des voisins qui ont une diversité de préoccupations communes et la volonté affirmée et assumée d’intensifier le partenariat continent à continent (…) nos deux régions ont fait le choix de faire la marche de la prospérité ensemble afin de répondre aux défis du présent et aux appels du futur’, a déclaré Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, lors de son intervention.

Il n’a pas caché son inquiétude face à l’instabilité sur le continent.

‘La volonté et l’effort de pacification de l’Afrique sont aujourd’hui contrariés par la montée en puissance de la menace terroriste et le risque de déstabilisation, notamment dans la région du Sahel. Sur la question de la sécurité, de la paix et de la stabilité, nous appartenons à une communauté afro-européenne du risque et les menaces de déstabilisation auxquels fait face l’Afrique ont et auront certainement des implications pour l’Europe qui est l’un de nos voisins géographiques immédiats’, a-t-il déclaré.

M. Dussey a souhaité plus d’écoute et d’accompagnement des solutions africaines aux problèmes africains.