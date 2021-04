Le président Faure Gnassingbé effectue à partir de mercredi une visite de travail en France.

Il aura un entretien le 9 avril avec son homologue Emmanuel Macron sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

Il sera également question de la lutte contre le terrorisme et de la situation au Mali, sujet sur lequel M. Gnassingbé est très impliqué.

Enfin, les deux hommes parleront de la crise sanitaire et des moyens dont l’Afrique a besoin pour venir à bout du Coronavirus.

Le chef de l'Etat togolais rencontrera les responsables du Medef (patronat) ainsi que les dirigeants de grandes entreprises.

C’est la troisième visite officielle en France du président togolais depuis son arrivée au pouvoir en 2005.

Plusieurs membres du gouvernement accompagnent Faure Gnassingbé à Paris. On peut mentionner le ministre de l’Economie et des Finances, de la Fonction publique et de la Sécurité, notamment.