Accord de siège avec le Gabon

Enselme Gouthon, le président de l’assemblée générale de l’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) vient de signer un accord de siège avec les autorités gabonaises. Les documents ont été paraphés le 4 décembre à Libreville avec Clotilde Chantal Boumba Louey, ministre déléguée aux Affaires étrangères.

Ce statut offre des avantages et des facilités grâce aux privilèges de l’immunité.

L’ACRAM contribue à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des caféiculteurs, à la recherche et développement des concepts agricoles indigènes, à la promotion de la consommation locale et la visibilité du café Robusta d’Afrique et de Madagascar au niveau international.

La mission de l’ACRAM est aussi de mettre en commun les expériences en matière de recherche, de production, de transformation et de promotion de la consommation locale.

Enselme Gouthon est également le secrétaire exécutif de CCFCC (Comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo).