Approche dynamique et intégrée

Plus de 50 000 ménages ruraux vulnérables bénéficieront d'un projet de 35 millions de dollars destiné à stimuler la croissance économique rurale inclusive et à créer des emplois dans les zones rurales grâce à une approche axée sur les filières agricoles.

Le Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA) facilitera l'accès durable à des services financiers adaptés aux petits exploitants et aux micros, petites et moyennes entreprises agricoles, afin qu'ils puissent développer leurs activités et accéder aux marchés.

ProMIFA vise aussi à créer des emplois et à améliorer les revenus des populations rurales vivant dans les zones du projet, et à faire en sorte qu'au moins 30% des participants au projet soient des femmes et 40% des jeunes.

Il facilitera l'accès des communautés rurales aux services financiers en augmentant les prêts consentis aux petits exploitants agricoles et aux petites et moyennes entreprises rurales, tout en améliorant l'éducation financière.

De plus, le projet appuiera la mise en place d'un mécanisme de financement et d'atténuation des risques, développera de nouveaux produits financiers et améliorera la qualité des services financiers.

Le lancement technique de ce projet, notamment financé par le FIDA (Fonds international de développement agricole), a eu lieu lundi à Lomé.

‘Ce projet est conçu pour contribuer à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique rurale et inclusive et à la création d’emplois décents durables en milieu rural grâce à des chaînes de valeur organisées et performantes’, a déclaré à l’ouverture des travaux Kossi Tofio, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

Le secteur agricole reste l'épine dorsale de l'économie togolaise. Il fournit plus de 60% des emplois et contribue à 41% du PIB.

L’émergence économique du Togo passe par des stratégies ambitieuses et des politiques volontaristes visant la transformation structurelle de l'agriculture.

C’est pourquoi, le gouvernement a adopté une nouvelle approche dynamique et intégrée en vue de répondre plus efficacement aux défis qui se posent au secteur agricole.