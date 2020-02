Bien manager son entreprise

La mission de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des Pme/Pmi (ANPGF) est de permettre aux entreprises togolaises de se développer, d’exporter et, bien sûr, d’embaucher. La lutte contre le chômage étant l’une des priorités du gouvernement.

‘Notre objectif est de doter les dirigeants des PME/PMI d'outils et des compétences nécessaires pour assurer la pérennité et le développement de leur entreprise’, a indiqué mercredi Tebayema Simone, le secrétaire général de l’Agence.

Des sessions de formation sont assurées régulièrement depuis 8 ans.. Il est enseigné aux chefs d’entreprise les rudiments d’une gestion saine et prudente et les basiques d’un plan stratégique à court et moyen terme.

Si l’ANPGF concentre avant tout ses efforts en direction des petites et moyennes entreprises, elle n’oublie pas non plus les micro-structures, de plus en plus nombreuses à voir le jour. Elles contribuent elles aussi à l’essor de l’économie.