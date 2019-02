Capacité à attirer l'investissement

Le gouvernement lancera en grande pompe le 4 mars prochain son Plan national de développement.

L’orientation d’une nouvelle trajectoire, à caractère inclusif et durable, voulue par les dirigeants togolais, n’est pas purement technique. Elle demande un effort d’intelligence et de courage et surtout une stratégie bien réfléchie.

Ce programme, dont on connaît la trame générale, a l'ambition de faire du Togo un hub logistique et un pôle de transformation agricole, manufacturier et d’industries extractives à travers des projets structurants.

Il s’articule en rois axes et prévoit la création d’un hub logistique d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région. Le pays peut déjà compter sur son port, l’un des plus importants de la région en terme de trafic.

Deuxième volet, le développement de pôles de transformation agricole et l’implantation d’industries, y compris la production de phosphate carbonaté.

Le PND est conçu comme un outil au service de la population. Il ambitionne de créer 500.000 emplois d'ici 2022, de développer les zones urbaines et semi-urbaines, de poursuivre l’électrification réseau et hors-réseau et de moderniser le système de santé. Un nouvel hôpital est en construction à Lomé.

Ce vaste projet a un coût : 7 milliards d’euros, dont 65% assurés par le privé.

Les autorités devront convaincre les investisseurs étrangers – et dans une moindre mesure les locaux – de s’implanter au Togo plutôt qu’au Bénin, Ghana, Burkina, Sénégal ou Côte d’Ivoire qui ont eu aussi leur PND.

Il faudra être convaincant et vendre le concept d’un pays qui a plus à offrir que d’autres en matière de retour sur investissement.

Les milieux d’affaires ne sont pas dans le registre de la philanthropie.