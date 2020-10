Ente résilience et innovation

Le Togolais Edem d’Almeida, à la tête d’Africa Global Recycling (AGR), une société spécialisée dans la valorisation des déchets, a participé jeudi à Paris à la 6e édition de ‘Bpifrance Inno Generation’ (BIG), le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. Plus de 100 top speakers se sont succédés toute la journée, parmi lesquels le président du Kenya.

Dans ce contexte particulier de la crise de Covid-19, BIG se voulait celui du 'renouveau' de l'économie tricolore.

Il aura fait la part belle à l'Afrique, présente à travers 13 ateliers, et plus que jamais entre résilience et innovation.

Edem d’Almeida jeudi à Paris

Edem d’Almeida a profité de l’opportunité offerte par le forum pour assurer la promotion de son business. Car il ne compte pas être actif uniquement au Togo, il vise désormais des pays d’Afrique de l’Ouest et ceux d’Afrique Centrale.

La rencontre s'est déroulée en mix présentiel et digital. Le président français, Emmanuel Macron, était lui sur scène.