Entrepreneuriat et innovation des jeunes

Le Fonds multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes, administré par la Banque africaine de développement, est une initiative qui vient en appui à l’écosystème entrepreneurial de l’Afrique.

Lancé en novembre 2017, le Fonds s’emploie à créer des emplois durables pour les jeunes Africains.

Pour ce faire, il dote les startups ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des jeunes et des femmes de compétences, leur apporte des appuis financiers et crée des environnements propices à la gestion d’entreprises bancables.

Le Fonds fiduciaire participe ainsi à la réalisation des priorités au titre des « High 5 », les priorités stratégiques de la Banque.

Des sessions de formation sont régulièrement assurées par l’African Guarantee Fund qui pilote l'initiative.

Elles débuteront au Togo le 3 décembre.

Les entreprises peuvent s’inscrire en ligne gratuitement dès présent.

Les participant bénéficieront d’une formation, d’un mentorat et de la mise en relation avec des institutions financières spécialisées pour un éventuel financement de leur projet.