La publication du rapport Doing Business est interrompue

La Banque mondiale a annoncé qu’un certain nombre d’irrégularités avaient été constatées concernant des modifications apportées aux données de rapports Doing Business 2018 et 2020.

L’institution a publié un communiqué officiel dont voici le contenu.

Tout au long de ses 17 années de parution, le rapport Doing Business a été un outil précieux pour les pays soucieux de mesurer le coût de l’activité économique. Les indicateurs et la méthodologie Doing Business sont conçus indépendamment des pays, mais bien dans le but de contribuer à l’amélioration du climat général des affaires.

Un certain nombre d’irrégularités ont été signalées concernant des modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, lesquels ont été publiés respectivement en 2017 et 2019. Ces modifications n’étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business.

L’intégrité et l’impartialité de nos données et analyses étant capitales, nous engageons immédiatement les actions suivantes :

Nous procédons à un examen et une évaluation systématiques des modifications apportées aux cinq derniers rapports Doing Business après le processus institutionnel d’examen des données.

Nous demandons à la fonction indépendante d’Audit interne du Groupe de la Banque mondiale de réaliser un audit des procédures de collecte et d’examen des données aux fins du rapport Doing Business ainsi que des mesures de contrôle destinées à préserver l’intégrité des données.

En fonction des résultats de ces actions, nous corrigerons rétrospectivement les données des pays les plus concernés par ces irrégularités.

La situation a été exposée au Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale, ainsi qu’aux autorités des pays les plus touchés.

La publication du rapport Doing Business sera interrompue pendant la durée de l’évaluation.

Pour le Togo, comme pour de nombreux autres pays africains, ce rapport est essentiel pour attirer les investisseurs. Il fournit un certain nombre de données sur l’amélioration du climat des affaires.

Le pays n’a cessé d’améliorer son score depuis quelques années grâce aux réformes entreprises.