La relance au centre d'une conférence internationale à Abidjan

La Côte d’Ivoire accueille ce jour à Abidjan une réunion de haut niveau sur la 20e Reconstitution des Ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA-20).

L’objectif est soutenir une relance forte dans un contexte post-Covid, mais aussi d’aider le continent à poursuivre sa transformation économique.

Le président Faure Gnassingbé participera à cette rencontre avec d’autres dirigeants africains (Côte d’Ivoire, Rwanda, Sénégal, Guinée Bissau, Burkina Faso, Mauritanie, notamment.

La rencontre sera marquée par une cérémonie d’ouverture avec les interventions d’Axel van Trotsenburg, directeur des opérations de la Banque mondiale, et de Makhtar Diop, directeur général de la Société Financière Internationale, sur le financement de la relance économique, du capital humain et de l’emploi.

Les chefs d’Etat se retrouveront ensuite pour une session à huis clos portant sur les priorités de développement, l’impact de la COVID-19, le plan de relance économique, les besoins de financement des Etats, le rôle de l’IDA- 20 et le partage d’expériences.

L’Association Internationale de Développement (IDA), Institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles, vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis.

Outre les prêts concessionnels et les dons, l’IDA concède également des allègements de dette substantiels dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) et de l’Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale (IADM