Nouvelles opportunités sur de nouveaux marchés

Le Salon ‘Facilitation des échanges et revalorisation des investissements (FERIN) a ouvert ses portes jeudi au Palais des congrès de Lomé.

‘Le Togo est une terre d'opportunités où l'on peut investir en toute sécurité’, a rappelé Kodjo Adédzé, le ministre du Commerce.

FERIN est une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

'Il se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise', indiquent les organisateurs.

In fine, l'objectif est de faire du Togo 'un Hub d'investissement par excellence'.

3.000 visiteurs sont attendus pendant deux jours.