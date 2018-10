Paroles d'experts

L’un des quatre plus importants cabinets d’audit et de conseil mondiaux

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu mardi une délégation de Deloitte, l’un des quatre plus importants cabinets d’audit et de conseil mondiaux (244.000 collaborateurs).

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND).

L’ambition des autorités togolaises est de faire du Togo une nation à revenu intermédiaire économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde.

L’orientation à moyen terme du PND 2018-2022 s’appuie sur les défis majeurs dégagés du diagnostic de la situation économique, sociale et environnementale. Cette orientation est déclinée en trois axes stratégiques qui sont : la mise en place d’un hub logistique d’excellence et d’un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région, le développement de pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives et la consolidation du développement social et de l’inclusion.

‘Le Premier ministre nous a présenté une vision très pertinente des projets du Togo et une approche très pragmatique de la mise en œuvre des axes stratégiques du PND (…) Nous avons évoqué un certain nombre d’opportunités très concrètes sur lesquelles Deloitte, comme d’autres acteurs de l’écosystème économique, bancaire, surtout ceux du privé, sont susceptibles de permettre au pays d’atteindre ses objectifs (…)’, a déclaré Brice Chasles, le dirrecteur général de Deloitte pour l’Afrique francophone.

Pour la réussite du projet et pour la mobilisation de l’investissement privé local ou étranger, les autorités comptent s’appuyer sur des partenaires de renom à l’expérience internationale reconnue.