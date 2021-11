Sécuriser la zone portuaire

La plateforme portuaire va bénéficier d’une protection renforcée, a indiqué jeudi le ministère de la Sécurité.

De récents incidents ont montré le vulnérabilité du site, véritable poumon économique du Togo.

Il s’agit de renforcer les contrôles d’accès au port, à la zone de stockage des conteneurs, et à celle accueillant des entreprises ou des structures vitales comme les centrales électriques.

‘Le non-respect des mesures de sécurité et de sûreté est non seulement susceptible de mettre en danger les personnes et les biens, mais aussi d’avoir un impact négatif sur l’image des installations portuaires togolaises en particulier et sur celle du pays en général’, a déclaré Edem Kokou Tengué, le ministre de l’Economie maritime.