Tony Blair de retour à Lomé

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a parfaitement réussi sa reconversion.

L’ex représentant au Proche Orient du Quartet (ONU, UE, Etats-Unis et Russie) a monté il y a 10 ans sa société de conseil auprès de gouvernements étrangers, africains notamment, et a créée plus récemment le Tony Blair Institute for Global Change dont la mission est d’aider les pays en développement à conceptualiser leur politique d’investissement pour davantage de croissance.

Depuis un an, M. Blair conseille les autorités togolaises.

Il a été reçu mercredi par le président Faure Gnassingbé.

‘Nous travaillons avec le chef de l’Etat et le gouvernement pour accompagner le PND’, a-t-il déclaré.

Le Plan national de développement a l'ambition de faire du pays un hub logistique et un pôle de transformation agricole, manufacturier et d’industries extractives.

‘J’ai une grande confiance dans l’avenir du Togo parce que je crois que le président et son équipe prennent les bonnes décisions’, a ajouté l’ancien PM britannique.

Tony Blair travaille sur des projets d’investissements prioritaires, sur la réalisation de réformes visant à améliorer le climat des affaires et sur l’opérationnalisation de la cellule présidentielle d’exécution et de suivi des projets.

Son intervention - et ses contacts à l'international - doit faciliter l’échange d’expérience et l’élaboration d’une méthode d’action.

En moins d’un an, il s’est rendu à 4 reprises à Lomé.