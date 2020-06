Tous à Dubaï, Inch Allah !

L’Annual Investment Meeting, l’évènement économique phare organisé chaque année à Dubaï, devrait se tenir en 2020. Mais tout dépendra de l’évolution de la pandémie.

Les organisateurs viennent en tout cas d’annoncer trois initiatives inédites pour pour réunir la communauté mondiale des investisseurs dans l'environnement virtuel.

Parmi ces initiatives, le concours AIM Startups Virtual Pitch Competition

Il s’adresse aux start-up mondiales, et bien sûr togolaises, qui développent des activités innovantes et pas seulement dans l’univers des nouvelles technologies.

Le profil des entreprises et les produits et services seront proposés à 15.000 partenaires commerciaux, clients et investisseurs potentiels de plus de 140 pays.

Les porteurs de projets auront la possibilité de réseauter avec les principaux VC mondiaux, les investisseurs providentiels, les investisseurs en private equity et les gestionnaires de fonds, présents à Dubaï lors de la tenue de la conférence. Si elle a lieu.

Les critères de sélection sont rigoureux. Les entreprises qui adressent leur dossier doivent avoir au moins 50 employés, entre 2 et 7 ans d’existence, un chiffre d’affaires compris entre 100.000 et un million de dollars et avoir réussi au moins une levée de fonds sur un projet innovant.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la conférence.