Un milliard d'euros pour booster l'investissement privé

Faure Gnassingbé et Angela Merkel mardi à Berlin

Angela Merkel a annoncé mardi la création d’un fonds de 1 milliard d’euros censé favoriser les investissements de petites et moyennes entreprises (PME) allemandes et européennes en Afrique, au moment où l’Allemagne cherche à réduire le flux de migrants de ce continent vers l’Europe.

Ce fonds offrira aussi des fonds propres pour les PME africaines. 'Ensemble, nous voulons envoyer aujourd’hui un signal clair : la volonté d’avoir un voisinage bon et profitable entre l’Afrique et l’Europe', a déclaré la chancelière lors d’un sommet à Berlin sur les investissements privés en Afrique, appelé ‘Compact with Africa’.

‘Pendant de nombreuses années, nous avons été très concentrés sur l’Asie, je pense qu’à l’avenir le regard doit davantage se tourner vers l’Afrique’, a-t-elle déclaré.

Le président Faure Gnassingbé a plaidé de son côté pour davantage de partenariats privés en Afrique appelant les investisseurs à ‘Oser les investissements sur le continent’.

Il a mis en avant le potentiel offert par le Togo dans les secteurs de la logistique, de la transformation agricole et industrielle.