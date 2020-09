Une initiative bénéfique pour la population

Le Togo a procédé il y a quelques jours au rebasage de son PIB. Pour le consommateur, pas de changement, pas de perte de pouvoir d’achat, ni de gain immédiat.

‘Ce dispositif démontre surtout la capacité du pays à solliciter de nouveaux appuis publics et privés en matière d’investissements dans les secteurs prioritaires’, explique Kouassi Koame, le directeur général de l’INSEED (Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques).

Cette nouvelle méthode de calcul sera à terme bénéfique pour la population.

La modification des normes de calcul du PIB permet d’inclure les activités informelles. Elle conforte un peu plus le respect des règles de convergence en Afrique de l’Ouest.