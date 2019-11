Willkommen

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou est à Berlin. Il a pris part hier au G20 Compact with Africa, une initiative allemande destinée à attirer les capitaux privés vers l’Afrique. Plusieurs pays sont membres de ce programme, dont le Togo.

Profitant de cette conférence, les autorités togolaises organisent cet après-midi une rencontre avec les hommes d’affaires allemands.

Des représentants d’entreprises actives dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la logistique maritime, des télécommunications et des services.

Un ciblage en lien avec les priorités contenues dans le plan national de développement.

Les ministres des Affaires étrangères et des Mines et de l’Energie, respectivement Robert Dussey et Marc Ably-Bidamon sont à Berlin ainsi que le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT), Germain Meba.