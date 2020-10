Cantines : appui important des Etats-Unis

Plusieurs dizaines de milliers d’élèves ont accès aux cantines scolaires gratuites. Une initiative appuyée par la Banque mondiale et par les Etats-Unis.

Le Département de l’Agriculture américain, via le ‘Catholic Relief Services Africa' a offert jeudi plus de 600 tonnes de riz, bulgur, huile, lentilles et soja.

Les cantines scolaires servent chaque jour 98.000 repas équilibrés dans 315 écoles primaires publiques.

Pour les pouvoirs publics, l’alimentation scolaire constitue un des filets sociaux majeurs de la politique de protection sociale dont l’intensification contribuera à accélérer l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Les cantines scolaires visent à accroître l’accès des enfants des communautés les plus pauvres à des repas de qualité, gage d’une plus grande assiduité et d’une meilleure santé.

Les produits servis sont en général fournis par les communautés locales, ce qui permet de créer des emplois.