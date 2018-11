Ecole ou pompe à fric

De nombreux établissements privés d’enseignement supérieur continuent de fonctionner sans agrément. La situation ne va pas s’éterniser.

Une école est directement visée. Il s’agit de l’American Institute of Africa’, située à la Cité OUA à Lomé.

‘Cet établissement ne dispose d’aucun agrément et toutes les procédures entreprises jusqu'à ce jour ont échoué. Et pourtant, il accueille toujours des étudiants et fait de la publicité. Nous avons délivré une injonction de cessation provisoire’, a indiqué Nicoué Broohm, le ministre de l’Enseignement supérieur.

Les sanctions ne devraient pas tarder. Cet institut n’est pas le seul concerné. Des dizaines d’autres fonctionnent en toute illégalité.

Les parents d’élèves sont invités à la plus grande prudence dans le choix des établissements. Il faut vérifier au préalable s’ils disposent d’une autorisation du ministère de tutelle.