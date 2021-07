Un levier de développement

Le Global Partnership for Education (GPE) organise mercredi et jeudi à Londres un Sommet au cours duquel les partenaires explorent le rôle de l'éducation face aux défis les plus urgents de notre époque.

Plusieurs thématiques sont traitées : la relance de l’éducation, l’égalité des genres, le rôle des banques multilatérales, l’engagement du secteur privé en faveur de l’éducation …

Jeudi après-midi, des chefs d'Etat de pays partenaires du GPE débattront de la voie à suivre pour transformer les résultats de l'éducation.

Les organisateurs ont confirmé la présence des présidents du Togo, du Kenya, du Malawi, du Nigéria, du Ghana et du Rwanda (via un message vidéo pour ce dernier).

Faure Gnassingbé livrera sa vision du futur de l’éducation dans son pays comme principal levier de développement.