Engagement togolais

La session consacrée à l'action sur les forêts et l'utilisation des terres mardi à Glasgow

Faure Gnassingbé a quitté Glasgow après avoir assisté à l'ouverture de la COP26.

Il a participé mardi à l'événement de haut niveau ‘Action sur les forêts et l'utilisation des terres’, au lancement du Global Methane Pledge (engagement mondial sur le méthane), initié par les Etats-Unis et l’Union européenne et au coup d’envoi du mécanisme de financement de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA).

Enfin, le chef de l’Etat a pris part au sommet organisé par la Banque africaine de développement (BAD) sur l'accélération de l'adaptation en Afrique.

La délégation togolaise poursuit les discussions sur place pendant deux semaines.

Le Togo met en œuvre des plans d'action climat, couvrant des secteurs prioritaires tels que l'agriculture. l'eau, l'industrie. les ressources forestières, l'énergie et les mécanismes d'inclusion financière et de couverture des risques climatiques.