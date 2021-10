Le chef de l'Etat attendu en Ecosse

Faure Gnassingbé doit arriver dimanche à Glasgow. Il assistera à l’ouverture de la COP26, indique un communiqué de la présidence.

‘Le Togo va formuler des propositions concrètes conformément aux initiatives prises ces dernières années notamment la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique et le déboisement avec une campagne nationale systématique et d’envergure’, précise le texte.

Reportée d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, cette conférence mondiale pour le climat pose les questions suivantes : qu'avons-nous fait depuis l'Accord de Paris et comment prendre la trajectoire qui permettra réellement de l'honorer ?

Les discussions – entre chefs d'Etats dans un premier temps, puis entre diplomates et négociateurs – seront concrètes, techniques et inévitablement houleuses.

Car cette COP26 doit transformer des promesses – réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone autour de 2050 – en réalité.

La conférence de Glasgow s’ouvrira dimanche 31 octobre.