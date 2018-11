Pas de quartier pour les délinquants

Les hommes du GIPN (Groupement d’intervention de la police nationale) ont abattu 4 malfaiteurs dans la nuit de lundi à mardi à Lomé. Ils avaient ouvert le feu sur une patrouille.

Deux autres individus ont été appréhendés la même nuit, le premier pour cambriolage et le second pour attaque à l’arme blanche. La victime est décédée quelques heures plus tard au CHU de Lomé.

La délinquance touche la capitale et les grandes villes de l’intérieur du pays. Le taux de criminalité reste stable depuis plusieurs années, mais le climat d’inquiétude est perceptible dans la population.

Il n’est pas rare de voir des habitants lyncher des délinquants parfois pour le vol d’une moto.

Le ministère de la Sécurité a renforcé les patrouilles et réalise de nombreux contrôles la nuit.