Une collision s’est produite ce matin à Gbossimé (Lomé) entre un train de marchandises et un camion. Le bilan provisoire et d’un mort et de plusieurs blessés.

Le convoi avait annoncé son arrivée, mais le conducteur du camion a malgré tout décidé de franchir la voie.

La locomotive n’a pas eu le temps de freiner et est venue s’encastrer dans le véhicule.