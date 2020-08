25 millions d’euros en faveur du Togo

La Banque africaine de développement a accordé le 24 juillet une aide de 60,32 millions d’euros au Bénin, au Togo et à la Guinée destinée au financement du Programme multi-pays d’appui à la réponse à la pandémie de Covid-19, indique un communiqué de la BAD publié lundi.

Ces financements sous forme d’appui budgétaire en réponse à la crise du coronavirus constituent des prêts et des dons et sont tirés des ressources du Fonds africain de développement (FAD), le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement et de la Facilité d’appui à la transition (FAT-Pilier I), un mécanisme de financement de la Banque destiné aux pays fragiles et en transition.

Le Togo bénéficiera de 24,64 millions d’euros dont un prêt FAD de 7,34 millions d’euros et un don FAD de 6,17 millions d’euros, à quoi s’ajouteront 11,12 millions d’euros de prêt du FAT (pilier I).