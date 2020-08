Akinwumi Adesina espère rempiler

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, est candidat à sa propre succession. Les Assemblées de l’institution se déroulent pendant deux jours par visioconférence.

‘Chers gouverneurs, ces Assemblées annuelles sont pour moi l’occasion de vous offrir à nouveau mes services et de briguer un second mandat à la présidence de la Banque. Je le fais avec humilité. Je le fais avec un sens aigu du devoir et de l’engagement. Je le fais pour servir l’Afrique’, a-t-il déclaré.

M. Adesina estime qu’il a été en mesure, ces cinq dernières années, de mettre en oeuvre les grandes priorités de la Banque.

L’élection aura lieu dans la journée. Le vote se fera par voie électronique.