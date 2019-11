Coup d'accélérateur aux réformes communautaires

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a présidé vendredi la Ve édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA au Togo.

Il avait à ses côtés Abdallah Boureima, président de la commission de l’UEMOA.

L’objectif de cette revue est de donner un coup d’accélérateur au rythme d’internalisation des réformes afin de renforcer l’intégration régionale qui est la vocation des l’Union.

Cet exercice auquel se livre le Togo et les 8 pays membres vise à améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets, de favoriser la transposition des directives et textes communautaires, de renforcer la concertation et d’identifier les difficultés éventuelles et qui entraveraient la bonne exécution des chantiers communautaires.

‘Le gouvernement reste attaché à la mise en œuvre et à l’approfondissement des réformes afin d’assurer un développement économique équilibré de l’Union, en général, et notre pays le Togo en particulier’, a rappelé M. Yaya.

L’état de mise en œuvre des réformes au Togo en 2019 s’est sensiblement amélioré avec un taux d’application qui se situe à 71% contre 64% en 2018, et celui des programmes ressortis à 67% contre 57% en 2018.

La réforme phare est la gestion axée sur les résultats, notamment l’implémentation du budget programme qui est bien amorcée.

‘Au-delà des réformes communautaires, le gouvernement est résolument engagé dans la réforme des finances publiques, dans les réformes sectorielles, ce qui nous a valu de gagner 40 points dans le dernier rapport Doing business’, a rappelé Sani Yaya.