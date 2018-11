Dette publique : le logiciel miracle

Le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Badanam Patoki, a clôturé vendredi les travaux du projet de mise en œuvre du Système de Gestion et d’Analyse de la dette (SYGADE 6) ainsi que du renforcement des capacités de gestion de la dette au Togo. Un programme financé par l’Union européenne.

La mission de SYGADE, initié par la CNUCED, est de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition à gérer leur dette de manière efficace et viable, de façon à soutenir la réduction de la pauvreté, le développement économique et la bonne gouvernance.

Cet objectif est soutenu par de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la dette et le développement et d’autres initiatives mondiales et internationales tels que les objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Programme SYGADE offre aux pays un ensemble de solutions qui ont fait leurs preuves pour les aider à améliorer leur capacité de maîtriser la gestion de la dette publique et à établir des statistiques fiables sur la dette, à des fins d’élaboration des politiques.

Ces solutions comprennent un logiciel spécialisé de gestion de la dette (le logiciel SYGADE), des services consultatifs et des activités de formation dans le domaine de la gestion de la dette.

Le SYGADE 6 est la sixième version majeure du logiciel, celle utilisée par le ministère de l'Economie et des Finances depuis près de 2 ans.

Le recours au logiciel a permis de renforcer les capacités des gestionnaires de la dette en matière d’enregistrement, de diffusion et d'analyse de données fiables sur la dette intérieure et extérieure.

‘Au moment où des efforts sont faits pour donner un souffle nouveau à la gestion de la dette de notre pays, il me parait indispensable que nous ne nous lassions pas d'impulser une dynamique nouvelle à nos méthodes et outils de gestion, en vue de soutenir plus efficacement l’action gouvernementale’, a déclaré M. Patoki.

Il a invité les collaborateurs du ministère à pérenniser les résultats atteints par le projet et à assurer une gestion saine de la dette, dans un contexte d’accroissement rapide de la dépense publique et d’un tassement du recouvrement des recettes fiscales.