Finances publiques ‘Changer nos anciennes habitudes’

‘Le chantier des réformes est vaste mais il avance. En effet les réformes en cours d’exécution ont permis d’améliorer la performance économique de notre pays au cours de ces dernières années mais beaucoup reste à faire’, a declaré mercredi Aharh -Mongo Kpessou, le secrétaire permanent du ministère de l’Economie et des Finances, à l’occasion de la 17e revue de la performance du plan d'actions de la réforme de la gestion des finances publiques

Cette revue qui se tient deux fois par an est un cadre de mise en cohérence des informations et au sein duquel les ministères et institutions élaborent et exécutent leurs propres réformes.

Pour l’exercice 2018, l’organisation de ces revues a connu un retard en raison d’un calendrier chargé dû notamment aux travaux d’actualisation des budgets programmes des ministères et institutions pour la période 2019-2021.

Cette 17e revue sera enrichie des conclusions des travaux qui seront issus de la revue des réformes des finances publiques.

Les travaux porteront sur le rapport de performance des réformes à fin juin 2018.

‘C’est grâce aux réformes bien menées que nous pouvons améliorer notre gouvernance quotidienne des affaires publiques et même privées en acceptant de changer nos anciennes habitudes par de nouvelles, car ne dit-on pas souvent que les mêmes causes produisent les mêmes résultats et qu’on ne peut pas s’attendre à des résultats contraires en faisant les mêmes choses’, a souligné M. Aharh -Mongo Kpessou.