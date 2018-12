L'ABG a permis de créer un effet de levier

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA, 8 pays) a mis en œuvre il y a 12 ans un Programme économique régional (PER) centré sur les problématiques communes des Etats membres liées au déficit des infrastructures économiques et sociales, notamment dans les secteurs routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, énergétique et sécurité alimentaire.

Cette initiative est destinée à impulser une dynamique de croissance plus soutenue à l’économie régionale par le biais de projets structurants et intégrateurs.

Depuis 2005, le PER bénéficie d’un appui financier de la France. 20 millions d’euros sont octroyés chaque année.

Cette ‘aide budgétaire globale’ (ABG) de 160 millions d’euros depuis le lancement a permis de créer un effet de levier.

‘En neuf ans, ce sont plus de 118 milliards de Fcfa qui ont été affectés dans des secteurs essentiels, comme l’hydraulique villageoise, la lutte contre l’érosion côtière, le désensablement du fleuve Niger, l’aménagement des terres de l’Office du Niger, l’appui aux centres d’excellence régionaux, la réalisation des postes de contrôle juxtaposés, des stations de pesage et des études routières’, a souligné lundi Badanam Patoki, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances à l’ouverture d’une réunion d’évaluation à Lomé.

Les conclusions permettront de démontrer la pertinence globale des interventions financées par l’ABG afin d’obtenir un renforcement des aides.