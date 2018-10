Le Togo se met à la PAGE

Le gouvernement a procédé jeudi au lancement officiel du Projet d’appui à la gouvernance économique (PAGE) dont l’objectif principal est d’améliorer la gestion des investissements publics et la mobilisation des recettes intérieures, et de renforcer les mécanismes de redevabilité et de suivi de la fourniture des services dans les secteurs prioritaires.

La cérémonie a été présidée par Mongo Aharh-Kpessou, secrétaire permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers, représentant le ministre de l’Economie et des Finances.

Il avait à ses côtés Hawa Cissé Wagué, la responsable de la Banque mondiale au Togo et Frédéric Varenne, le représentant de l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Togo.

Financé par la Banque mondiale et l’UE à hauteur de 20 millions de dollars, le PAGE va aider le gouvernement à relever des défis importants sur le plan de la gouvernance économique et de la gestion des finances publiques.

Lors de son intervention, Aharh-Kpessou a souligne PAGE mettait l’accent sur la bonne gouvernance et l’engagement citoyen comme base d’une croissance économique durable qui ne laisse personne de côté.

Le PAGE va aider les ministères impliqués (Economie et Finances; planification du développement ; eau ; santé ; infrastructures) à renforcer leur coordination et adopter les méthodes d’évaluation nécessaires pour aligner au mieux la planification des investissements publics et les prévisions des recettes, optimiser l’élaboration des projets d’investissements publics prioritaires et à conforter la gestion et le suivi des contrats, ainsi que l’évaluation des investissements publics aux niveaux sectoriel et gouvernemental. Il va aussi renforcer les capacités de conception de la politique fiscale et améliorer les performances opérationnelles de l’OTR afin de garantir le respect des obligations fiscales et d’élargir l’assiette fiscale.

Par ailleurs, le PAGE met en relief l’engagement citoyen dans les processus budgétaires et dans les secteurs prioritaires de la santé maternelle et infantile, l’éducation primaire et de l’accès à l’eau en milieu urbain.

Dans ce cadre, le projet va introduire des plateformes et des mécanismes à travers lesquels la société civile et les groupements citoyens pourront s’engager dans un dialogue avec l’Etat sur les priorités budgétaires et apporter leur ressenti par rapport à la qualité et l’accessibilité des services publics dans les secteurs ciblés.

‘En renforçant la participation de la société civile en amont dans le processus de préparation budgétaire et en aval dans le suivi de la fourniture des services publics, le projet va faciliter et promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques », a indiqué Hawa Cissé Wagué.

Pour Frédéric Varenne, ‘le projet s’inscrit dans le cadre du soutien multiforme à la gouvernance économique qui est d’une importance cardinale pour l’Union européenne ».

Le PAGE sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Il soutient les efforts des autorités nationales de s’attaquer aux problèmes importants de gouvernance économique, un axe important du Plan national de développement (PND) adopté par le gouvernement le 27 août 2018.