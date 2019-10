Réunion de la Zone franc à Paris

La réunion des ministres de la Zone franc (RMZF) se déroule aujourd'hui à Paris.

Le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, y assiste.

Traditionnellement, les rencontres de la Zone franc permettent aux ministres des Finances, gouverneurs des banques centrales et présidents des institutions régionales de se retrouver et d'évoquer ensemble les sujets d'actualité économique et financière de la zone ainsi que les avancées des travaux de moyen et long terme.

Les rencontres de la Zone franc, qui ont lieu deux fois par an, permettent aux ministres des Finances, gouverneurs des banques centrales et présidents des institutions régionales de se retrouver et d'évoquer ensemble les sujets d'actualité économique et financière de la zone.

Les débats permettront d’aborder les sujets fondamentaux pour le développement des pays africains de la Zone franc que sont la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et la mobilisation des recettes fiscales.

Les ministres analyseront également l’état de la convergence en Zone franc.

Conscients de la nécessité de renforcer l’intégration régionale, la réunion donnera l’occasion aux Etats de la Zone franc d’échanger sur les mécanismes existants de revue périodique incitant les Etats à harmoniser leurs politiques macroéconomiques.

La Zone franc rassemble la France, quatorze États d'Afrique sub-saharienne : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (en Afrique de l'Ouest), le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad (en Afrique centrale), et les Comores.