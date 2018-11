L’Afrique est un territoire de croissance rentable pour la Société Générale.

Pour d’efficacité sur le terrain, le Groupe bancaire français a annoncé jeudi une réorganisation de sa présence avec quatre directions régionales pour l’Afrique, à Abidjan, Douala, Alger et Casablanca ainsi qu’une direction de l’organisation et des systèmes d’information à Casablanca.

Cela permettra, selon la banque, de mutualiser les expertises, d’homogénéiser les process, de faire converger les offres vers des standards de haut niveau et de gagner en efficacité.

Le Groupe a engagé un renforcement de ses équipes en Afrique : un fort renouvellement managérial a permis la promotion sur les postes de top management de collaborateurs issus du continent mieux connectés aux économies locales et aux nouveaux usages qui se développent sur le continent.

Enfin, le programme ‘Grow With Africa’ qui vient d’être lancé prévoit un accompagnement multi-dimensionnel des PME africaines, le financement des infrastructures et le développement de solutions de financements innovantes.

Société Générale est présente au Togo depuis 2015.

SocGen cible les clients entreprises et institutionnels dont les sociétés françaises et internationales du groupe présentes au Togo mais aussi les PME régionales et locales et les sociétés d’Etat.