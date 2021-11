La culture de bonne gouvernance et de transparence est inscrite dans l’ADN du gouvernement.

C’est ce qu’a rappelé mardi Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances lors de l’adoption des lois de règlement pour la gestion allant de 2016 à 2019.

Un gouvernement attaché aux principes de sincérité et d’orthodoxie dans la gestion des deniers publics.

Une procédure qui oblige le gouvernement à rendre compte de la gestion faite des crédits alloués aux différentes structures de l’Etat par l’Assemblée nationale.

M. Yaya a réaffirmé que le Togo maintiendrait le cap en matière de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques.

‘Depuis le lancement de l’ambitieux Plan National de Développement (PND 2018-2022) et de la feuille de route 2025, le chef de l’Etat, ne ménage aucun effort pour solliciter le concours et l’apport des investisseurs sur les plans national et international pour assurer le financement de ce plan’, a-t-il indiqué.