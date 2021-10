Certaines universités privées délivrent des diplômes bidon. C’est le cas de la University of Accountancy and Management studies. En anglais, ça fait toujours plus sérieux. Sauf que cet établissement fantôme se contente de donner, contre rémunération, un document pseudo officiel qui n’a aucune valeur, ni reconnaissance.

L’information est à lire mercredi dans Le Magnan Libéré.