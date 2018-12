Si Canal+ connaît des difficultés en France, ses bouquets africains sont en revanche un vrai succès commercial. Le nombre d’abonnés est en hausse constante, y compris au Togo.

Canal D paru lundi mentionne la campagne de promotion lancée à l’occasion de la Foire de Lomé avec des offres et des décodeurs en baisse et la toute nouvelle Box qui permet de recevoir l’internet haut débit en illimité via la fibre