Un rendez-vous à la fois professionnel et grand public

Tout est prêt pour accueillir les visiteurs. Le patron du Centre des expositions de Lomé accorde un entretien mercredi au journal Le Dialogue.

La Foire internationale de Lomé ouvrira ses portes le 23 novembre avec comme invité d’honneur le Burkina Faso.

Cet événement attire chaque année de plus en plus de monde et se veut une référence en Afrique de l’Ouest pour la promotion du commerce.