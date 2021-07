La campagne africaine de Mélenchon

Plus vraiment populaire en France, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) pense que la reconquête de l’opinion passe par l’Afrique.

Il vient de se rendre au Burkina-Faso pour une conférence à l’Université Joseph-Ki-Zerbo connue pour son esprit frondeur, indique lundi Togo Matin.

Il espère éveiller l’esprit ‘anti-français’ dans le cœur de la jeunesse africaine en montrant la voie à une autre France.

Opposition à l’opération Barkhane, aux multiples accords militaires entre son pays et l’Afrique, M. Mélenchon propose aux Africains une guerre idéologique et sociale et promet un départ immédiat de la France de toutes les opérations en Afrique en cas de victoire à l’élection présidentielle de 2020, indique le journal.