Le COVAX pour venir à bout de la pandémie

Le Togo va adhérer au programme Covax, indique Le Messager paru mercredi.

Ce dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à faciliter la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable.

Le COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS.

Son objectif est d’encourager la mise au point et la fabrication de vaccins et d'en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.