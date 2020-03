Le Togo a mis en oeuvre de bonnes stratégies de développement

Mario Pezzini, le directeur du Centre de développement de l’OCDE, a envoyé un message de félicitations au président Faure Gnassingbé pour sa réélection, indique jeudi Togo Matin.

Mais plus important, il encourage le Togo à poursuivre ses politiques de développement et le Centre de l’OCDE est en phase avec les grandes axes fixés par le gouvernement.

Le Togo a adhéré l’année dernière à cet organe qui aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.

Il facilite le dialogue entre les gouvernements, en impliquant les acteurs publics, privés et philanthropiques.

Les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie participent en tant que membres à part entière au Centre, où ils interagissent sur un pied d'égalité avec les membres de l'OCDE.

Plusieurs pays africains font déjà partie du Centre, c’est le cas de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Sénégal et du Cap Vert.

Adhérer au Centre ne veut pas dire que le pays devient membre de l’OCDE.