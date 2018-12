La SALT, qui gère l’aéroport de Lomé, payera moins d’impôts sur les sociétés (IS) en 2019 alors que le trafic passagers et fret et en hausse. L’Union paru mardi tente d’en comprendre les raisons.

La hausse générale du trafic passagers n’entraîne pas forcément une hausse des revenus de la SALT dans la même proportion, explique le journal.

Les charges d’exploitation de la SALT sont en augmentation continue depuis la mise en service de la nouvelle aérogare, ce qui impacte les résultats avant impôt.