Au programme à l'Assemblée

Les députés reprennent mercredi le chemin de l’Assemblée.

Ils sont convoqués pour une plénière de trois jours dont la thématique n’a pas été précisée.

On évoque un examen du projet de loi de réformes constitutionnelles.

Mais cela ne paraît pas envisageable dans la mesure ou le texte n’a pas encore été adopté en conseil des ministres.

Le mandat des élus aurait tu expirer en juillet, mais en raison de la crise politique, le mandat a été étendu jusqu’au moi de décembre. Une disposition prévue par la constitution.

Les élus auront le temps d’adopter ou non les modifications constitutionnelles relatives à la limitation du mandat présidentiel et au mode de scrutin et de voter le budget 2019. Que ce soit lors de cette session ou lors d’un prochain rendez-vous dans l’hémicycle.