Eric Dupuy : 'Ce n'est pas vos affaires!'

Les responsables de la coalition de l'opposition sont embourbés dans une affaire d’enveloppes reçues lors de leurs différents voyages en Guinée et au Ghana. Certains membres de ce groupement affirment avoir reçu de l’argent quand d’autres nient farouchement.

Eric Dupuy de l’ANC, dont le parti réfutaient la semaine dernière avoir touché le moindre centime, a confirmé l’information en livrant un argumentaitre étonnant.

‘Toutes les luttes bénéficient de soutien discret. C’est absurde de nous condamner. On n'a de comptes à rendre à personne si on reçoit un financement d'un chef d’État ou d'une haute personnalité’', a-t-il déclaré lundi au micro de Pyramide FM.

‘Pourquoi nous accuser de manque de probité ? Si ceux qui sont au pouvoir ont le droit de voler l’argent du peuple nous aussi on a le droit d’être financé par qui que ce soit. On veut nous divertir et nous dérouter de l’essentiel', a-t-il ajouté.

Les militants de l’opposition en seront pour leur frais.