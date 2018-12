La C14 menace de rentrer dans l'illégalité

Les formations regroupées au sein de la coalition de l’opposition (C14) ont annoncé mercredi de nouvelles manifestations du 8 au 18 décembre. Au total une dizaine de rassemblements.

Les protestataires ont décidé de ne plus se plier à la loi. C’est à dire qu’ils ne soumettront plus les itinéraires au ministère de la Sécurité et se passeront des indispensables autorisations.

Manifester est un droit reconnu au Togo, mais il est soumis à une autorisation préalable des autorités afin d’assurer l’encadrement des cortèges.

La C14 s’oppose, notamment, à la tenue des élections législatives le 20 décembre et a décidé de boycotter le scrutin.

Mardi, les opposants avaient appelé à une journée ‘Togo mort’. Le résultat a été un échec reconnu d’ailleurs par les organisateurs.