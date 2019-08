La présidente de l'Assemblée attendue au Caire

La présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsègan, effectuera une visite officielle en Egypte du 21 au 25 août ; la première depuis son élection au perchoir en début d’année.

Un déplacement au cours duquel elle sera reçue par le président Abdel Fattah Al Sisi et par son homologue Ali Abdel-Aal Sayed Ahmed.

Plusieurs élus accompagneront Mme Tsègan, notamment André Johnson (3e vice-président), Djossou Sémondji (président de la commission des Finance et du Développement économique) et Kouméalo Anaté (Rapporteur de la commission de l'Education et Développement socioculturel).