La présidentielle est comme un championnat de football

Aimé Gogué (ADDI, opposition) espère susciter l’adhésion des Togolais à son programme politique. Il se présente à la présidentielle du 22 février prochain. Battu il y a 5 ans, il pense avoir aujourd’hui les atouts en main pour battre Faure Gnassingbé.

Une élection présidentielle est comme un championnat de football. Une fois on perd, et le match suivant on gagne, confie-t-il dans un entretien à Republicoftogo.com

Republicoftogo.com : Pourquoi vous présentez-vous à la présidentielle ?

Aimé Gogué : Je suis Togolais. J'ai la responsabilité de participer au développement de mon pays.

Les conditions de vie de la population se détériorent et cela me préoccupe énormément. J'ai beaucoup d'expérience à apporter pour aider le Togo à se développer.

Republicoftogo.com : En 2015, vous avez été battu. Pensez-vous l’emporter le 22 février ?

Aimé Gogué : Vous savez, la politique, c’est un peu comme un championnat de football. Une fois on perd, une fois on gagne. Observez les matchs entre le Barça et le Real Madrid, le champion n’est pas toujours le même.Je suis convaincu que cette année ce sera la bonne. J’ai tiré les enseignements du passé. Je suis mieux préparé même si les conditions d’organisation du scrutin ne sont pas idéales.

Republicoftogo.com: Pour cette élection, les Togolais de la Diaspora ont le droit de voter. Comptez-vous sur son soutien ?

Aimé Gogué : Soyons sérieux. Combien de Togolais vivant à l'étranger se sont fait enrôlés ? Ils sont moins de 500 électeurs. Ce n'est pas significatif.

Republicoftogo.com : Les six candidats de l’opposition parlent d’alternance. Quelle est votre recette pour y parvenir ?

Aimé Gogué : Nous tous dans l’opposition avons un seul et unique adversaire, c’est Faure Gnassingbé.Si nous travaillons ensemble si nous avons une vision commune et si nous ne nous attaquons pas, il est possible de mobiliser bon maximum d'électeurs pour parvenir à cette alternance.

Republicoftogo.com : Que pensez-vous de cette ‘candidature unique’ d’Agbéyomé Kodjo ?

Aimé Gogué : M. Kodjo n’est pas le ‘candidat unique’. Je vous rappelle que 5 candidats issus de l’opposition se présentent.

Republicoftogo.com : Peut-on avoir une idée de votre programme ?

Aimé Gogué : Il faut des évolutions en profondeur. Tant sur le plan de la justice sociale que de l’économie et du développement. Les conditions de vie se détériorent, le chômage est endémique, l’éducation doit être réformée comme le secteur de la santé.