Louis Michel à Lomé pour une mission d’écoute

Le député européen Louis Michel, co-président de l’Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP, est arrivé samedi à Lomé à la tête d’une délégation.

L’objectif de ce déplacement est de s’informer sur la situation politique au Togo depuis la tenue des élections législatives du 20 décembre 2018.

Des rendez-vous sont prévus avec les représentants des partis politiques, de la société civile et des membres du gouvernement. La mission s’achèvera avec une rencontre avec le président de la République.

‘J'ai lu le rapport de la Cédéao sur les élections et celui des Nations Unies. C’est intéressant et positif. Nous sommes venus écouter et recommander en toute objectivité’, a déclaré l’ancien ministre belge des Affaires étrangères.