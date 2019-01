Parlement new Look

Un profond renouvellement ; un profond rajeunissement, c'est la physionomie de la nouvelle Assemblée nationale.

Elle voit l'arrivée de novices en politique et d’élus plutôt jeunes.

Record battu par un député du NET (opposition) qui n’a que 29 ans. Le doyen du Parlement (UNIR, majorité présidentielle) a 79 ans.

Les quadras sont les plus nombreux et n’ont pas tous une longue carrière politique derrière eux. Ce qui est plutôt encourageant pour la démocratie et pour engager des réformes de fond.

Si le parti UNIR a la majorité (59 sièges sur 91), il faut noter l’arrivée de 18 candidats indépendants. Ce qui constitue aussi une nouveauté.

Les nouveaux locataires se retrouveront le 21 janvier pour la première session parlementaires dans une Assemblée toute neuve.