Que pensent les Togolais de leur armée ?

Quelle perception les Togolais ont-ils de leur armée ? Les résultats de l'enquête d'Afrobaromètre révèlent qu’un peu moins de la moitié de la population lui fait confiance.

Elle protège efficacement le pays, agit avec professionnalisme et dans le respect des droits des citoyens.

Les opinions divergent selon les ethnies, les régions et les couches socio-économiques. La confiance s’accroit avec le niveau d’instruction et de richesse.

Les résultats clés font apparaître les tendances suivantes :

Quatre Togolais sur 10 (42%) affirment faire « partiellement » ou « beaucoup » confiance à l'armée, alors qu'une majorité (56%) expriment « un peu » seulement ou pas du tout de confiance.

La confiance en l'armée est inférieure à la moyenne parmi les résidents urbains, les moins instruits, et les pauvres, ainsi que parmi les membres des groupes ethniques Mina, Ouatchi, et Ewé.

Moins de la moitié des personnes interrogées pensent que les forces armées protègent « souvent » ou « toujours » le pays des menaces sécuritaires internes et externes (48%) ou reçoivent le matériel et la formation dont elles ont besoin pour être efficaces (44%).

Afrobaromêtre souligne que, dans une large mesure, la confiance des citoyens togolais en leur armée et les appréciations de son efficacité et de son comportement dépendent du lieu de résidence des répondants, du groupe ethnique auquel ils appartiennent, et de ce qu'ils sont pauvres ou plus aisés.